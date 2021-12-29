باعوا نمرًا عمومية في أكثر من 25 عقد وهمي وتقاضوا أموالًا بمليارات الليرات... هذا ما جرى في صيدا

دهمت القوى الأمنية في صيدا مكتب ي.ع.ص. في محلة بستان الكبير في صيدا، بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، وختمته بالشمع الاحمر من قبل مفرزة صيدا القضائية.وتم توقيف ج.س وتسطير محضر بلاغ وتحر بحق م.ص على خلفية قيامهما بعملية نصب وسرقة من خلال بيع نمر عمومية في أكثر من 25 عقد وهمي وتقاضي أموال قدرت بمليارات الليرات.