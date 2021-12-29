لبنان

حريق في انبوب النفط العراقي في سهل عكار.. والعمل جار على اخماده (صورة)

Lebanon 24
29-12-2021 | 13:43
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اشتعلت النيران في انبوب النفط العراقي في سهل عكار قرب مطعم الديوان بمنطقة العبدة العابر عبر سوريا وذلك نتيجة عملية التسرّب.

وقد هرعت فرق الإطفاء في الدفاع المدني من مركز ببنين العبدة للمكان وباشرت العمل على اخماد وتطويق النيران. 
 
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الدفاع المدني

عكار

انبوب النفط

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