بعد إخلاء سبيل "أبو عجينة"... إطلاق نار كثيف في عرسال

شهدت بلدة عرسال إطلاق نار كثيف على إثر إخلاء سبيل رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري (المعروف بعلي أبو عجينة) والذي كان قد أوقف نتيجة إدانته بجرم "تحريض أشخاص مسلحين على الانتقام من عناصر الجيش اللبناني"، وقد أخلي سبيله عبر وكيلته المحامية أماني يوسف صلح.تزامنًا مع ذلك، تداعت عائلات في البقاع لوقفة عند العاشرة صباح غد أمام بلدية دورس تضامنًا مع الرئيس السابق للمحكمة العسكرية العميد منير شحادة الذي أعفي من منصبه وعين الرئيس السابق لفرع المكافحة العميد علي الحاج بدلًا منه.