مقدّمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الأربعاء



فيما يستعد لبنان والعالم للاحتفال بدخول سنة جديدة أطل متحور أوميكرون على العالم أجمع ليكبح جماح الفرحة ويبدو ان الوضع الصحي في البلاد ليس على ما يرام

لا قرار بالاقفال العام لكن من يحدد الاقفال هو مدى انتشار الوباء بحسب ما أعلن وزير الصحة الدكتور فراس الابيض بعد اجتماع لجنة متابعة التدابير الوقائية لوباء كورونا في السراي الحكومي قائلا إن وزارة الصحة سجلت اليوم 3153 إصابة جديدة بكورونا وخمس عشرة حالة وفاة اما وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي فأشار بدوره إلى أن العقوبة كبيرة وتصل إلى السجن لمن يتسبب بنشر الوباء وتابع ستكون إجراءاتنا صارمة لمنع التفلت، وأنا شخصيا سأتابع هذه الاجراءات يوميا وعن مطلع السنة الجديدة فقد تكون طاولة الحوار الوطني العنوان الاول فيها مع الدعوة اليها من قبل رئيس الجمهورية وملاقاة رئيس الحكومة واستعداد رئيس المجلس النيابي للمشاركة بها اذا التأمت..

ووسط الجمود السياسي السائد فإن الكل بانتظار الكل علما ان الاولوية لوجع ‏الناس ولوقف الانعكاسات السلبية على تدهور معيشة اللبنانيين الى ما دون خط الفقر القاهر..

وفي محطة الانتظار كشفت أوساط اقتصادية لتلفزيون لبنان ان عملية الضغط المالي ستزداد في المرحلة المقبلة لكن بعد استحقاق الانتخابات النيابية سيبدأ الضغط بالتراجع.. واشارت المصادر الاقتصادية لتلفزيون لبنان الى أن التصريح الفرنسي اللافت في شأن الطلب من الامم المتحدة إرسال وحدات خاصة الى بيروت لتنسيق المساعدات المقدمة الى لبنان يؤكد دقة المرحلة المقبلة اذا ما تم تدارك الموقف..

انتخابيا وقع رئيس الجمهورية اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في الخامس عشر من أيار 2022 كما وقع الرئيس عون مراسيم ترقية الضباط في الأسلاك العسكرية كما وردت اليه من رئاسة الحكومة باستثناء الترقية من رتبة عقيد الى عميد..

نبدأ النشرة من ضبط المديرية العامة للجمارك كميات كبيرة من الكبتاغون معدة للتصدير إلى احدى الدول العربية داخل حبات من الليمون في مرفأ بيروت..

وزير الداخلية انتقل على الفور الى المرفأ لمتابعة الاجراءات المتخذة وكشف على شحنة الليمون التي ضبط بداخلها حوالي 9 مليون حبة كبتاغون كانت متوجهة الى الخليج وقال نود إيصال رسالة للعالم العربي عن جديتنا وعملنا لمنع الشر عن أشقائنا العرب.



مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"

هي الأمتار الأخيرة قبل الدخول في السنة الجديدة يصلها اللبناني بنفس مقطوع بفعل معاناة ‏يومية يعيشها على مختلف الصعديركض خلالها خلف تأمين لقمة عيشه وقبل أن يصل خط نهاية العام يلقي به الوضع المعيشي تحت خط ‏الفقر

الكثير من الملفات يرثها العام المقبل من سلفه فيما يأمل اللبنانيون أن يحمل المعالجات التي توفر لهم حياة كريمة

على جدول أعمال الاهتمامات الداخلية والخارجية ‏بند اساس هو الإستحقاق الانتخابي المنتظر وفي هذا الإطار وقع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في ١٥ أيار للمقيمين وفي ١٢أيار للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي ٦ و ٨ أيار لغير المقيمين على الاراضي اللبنانية.

أما صحيا فترقب لما سيحمله مطلع العام من نتائج فحوص كورونا التي سجلت اليوم 3150 إصابة من أصل 26000 فحص قبل الإحتفالات بالأعياد و بالتوازي مع الإجراءات المشددة...و لربما أن هذه الفحوص هي الشيء الوحيد الذي يتمنى اللبنانيون أن يكون غير إيجابي لا سيما أن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الخطورة التي يمثلها متحور أوميكرون لا تزال عالية جدا وذلك بعد أن قفزت أعداد الإصابات بنسبة 11 بالمئة على مستوى العالم

من تزايد إيجابية فحوص كورونا السلبية عالميا الى إيجابية عالمية أخرى أفادت عنها وكالة الأنباء الإيرانية بفعل ازدياد احتمالية التوصل لاتفاق في فيينا لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات.

وكشفت الوكالة إلى ان أجواء المفاوضات بفيينا إيجابية رغم التصريحات الأوروبية المنحازة موضحة أن المفاوضات تحرز تقدما وإيران عازمة على مواصلة التفاوض، حتى التوصل إلى نتيجة.



مقدمة نشرة اخبار" تلفزيون أم تي في"

رهيبون أهل المنظومة كيف تتفتق مخيلاتهم وتتناسل أفكارهم الشريرة ، ومن اين يأتون بالطاقات السلبية المستدامة ولادة المناكفات .

تصوروا، والبلاد في خضم الاختلافات على المؤسسات وبين المؤسسات ، يدعو الرئيس ميشال عون الى حوار حول الاستراتيجية الدفاعية وأضاف اليها المالية. لكن كيف الحوار واي حوار ؟، بين منظومة تعطل الحكومة ومجلس الوزراء، وتتكايد فيما بينها على الصغائر؟، هذا يمتنع عن توقيع عقد دورة استثنائية لمجلس النواب فيرد الثاني بالامتناع عن توقيع مراسيم ترقية ضباط ، من دون أن ننسى الصراع القاتل حول القضاء وقرارات المجلس الدستوري والتدقيق المالي وصندوق النقد، والسبحة تطول.

ولماذا ينجح حوار 2021 فيما أجهض حوار الـ 2012، وهل من حوار ممكن من دون فتح شهية الفريق المسلح على ابتلاع الأفرقاء غير المسلحين و دفن الطائف، وهل بات مسموحا الآن البحث في سلاح إيران . بربكم أقلعوا عن هذه الشيطانيات واشفقوا على اللبنانيين، الذين يستشهدون بالمئات كل يوم ، وليس أبو فريد أمس آخر ضحاياكم .

اليوم تجاوزت الإصابات بالأوميكرون الثلاث آلاف ، والبلد جائع ومستشفياته ممتلئة و مفلسة بشريا وماديا، والإقفال العام إن حصل سيشكل الضربة القاضية التي لا قيامة من تحتها. ألا تشكل هذه الصورة سببا وجيها لصحوة ضمير؟.ايها اللبنانيون، ليس أمامكم سوى الانتخابات بابا للتغيير والانقاذ، لذا أقبلوا عليها بس ما ترجعو تنتخبون هني ذاتن. مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"فيما يستعد لبنان والعالم للاحتفال بدخول سنة جديدة أطل متحور أوميكرون على العالم أجمع ليكبح جماح الفرحة ويبدو ان الوضع الصحي في البلاد ليس على ما يراملا قرار بالاقفال العام لكن من يحدد الاقفال هو مدى انتشار الوباء بحسب ما أعلن وزير الصحة الدكتور فراس الابيض بعد اجتماع لجنة متابعة التدابير الوقائية لوباء كورونا في السراي الحكومي قائلا إن وزارة الصحة سجلت اليوم 3153 إصابة جديدة بكورونا وخمس عشرة حالة وفاة اما وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي فأشار بدوره إلى أن العقوبة كبيرة وتصل إلى السجن لمن يتسبب بنشر الوباء وتابع ستكون إجراءاتنا صارمة لمنع التفلت، وأنا شخصيا سأتابع هذه الاجراءات يوميا وعن مطلع السنة الجديدة فقد تكون طاولة الحوار الوطني العنوان الاول فيها مع الدعوة اليها من قبل رئيس الجمهورية وملاقاة رئيس الحكومة واستعداد رئيس المجلس النيابي للمشاركة بها اذا التأمت..ووسط الجمود السياسي السائد فإن الكل بانتظار الكل علما ان الاولوية لوجع ‏الناس ولوقف الانعكاسات السلبية على تدهور معيشة اللبنانيين الى ما دون خط الفقر القاهر..وفي محطة الانتظار كشفت أوساط اقتصادية لتلفزيون لبنان ان عملية الضغط المالي ستزداد في المرحلة المقبلة لكن بعد استحقاق الانتخابات النيابية سيبدأ الضغط بالتراجع.. واشارت المصادر الاقتصادية لتلفزيون لبنان الى أن التصريح الفرنسي اللافت في شأن الطلب من الامم المتحدة إرسال وحدات خاصة الى بيروت لتنسيق المساعدات المقدمة الى لبنان يؤكد دقة المرحلة المقبلة اذا ما تم تدارك الموقف..انتخابيا وقع رئيس الجمهورية اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في الخامس عشر من أيار 2022 كما وقع الرئيس عون مراسيم ترقية الضباط في الأسلاك العسكرية كما وردت اليه من رئاسة الحكومة باستثناء الترقية من رتبة عقيد الى عميد..نبدأ النشرة من ضبط المديرية العامة للجمارك كميات كبيرة من الكبتاغون معدة للتصدير إلى احدى الدول العربية داخل حبات من الليمون في مرفأ بيروت..وزير الداخلية انتقل على الفور الى المرفأ لمتابعة الاجراءات المتخذة وكشف على شحنة الليمون التي ضبط بداخلها حوالي 9 مليون حبة كبتاغون كانت متوجهة الى الخليج وقال نود إيصال رسالة للعالم العربي عن جديتنا وعملنا لمنع الشر عن أشقائنا العرب.مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"هي الأمتار الأخيرة قبل الدخول في السنة الجديدة يصلها اللبناني بنفس مقطوع بفعل معاناة ‏يومية يعيشها على مختلف الصعديركض خلالها خلف تأمين لقمة عيشه وقبل أن يصل خط نهاية العام يلقي به الوضع المعيشي تحت خط ‏الفقرالكثير من الملفات يرثها العام المقبل من سلفه فيما يأمل اللبنانيون أن يحمل المعالجات التي توفر لهم حياة كريمةعلى جدول أعمال الاهتمامات الداخلية والخارجية ‏بند اساس هو الإستحقاق الانتخابي المنتظر وفي هذا الإطار وقع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في ١٥ أيار للمقيمين وفي ١٢أيار للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي ٦ و ٨ أيار لغير المقيمين على الاراضي اللبنانية.أما صحيا فترقب لما سيحمله مطلع العام من نتائج فحوص كورونا التي سجلت اليوم 3150 إصابة من أصل 26000 فحص قبل الإحتفالات بالأعياد و بالتوازي مع الإجراءات المشددة...و لربما أن هذه الفحوص هي الشيء الوحيد الذي يتمنى اللبنانيون أن يكون غير إيجابي لا سيما أن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الخطورة التي يمثلها متحور أوميكرون لا تزال عالية جدا وذلك بعد أن قفزت أعداد الإصابات بنسبة 11 بالمئة على مستوى العالممن تزايد إيجابية فحوص كورونا السلبية عالميا الى إيجابية عالمية أخرى أفادت عنها وكالة الأنباء الإيرانية بفعل ازدياد احتمالية التوصل لاتفاق في فيينا لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات.وكشفت الوكالة إلى ان أجواء المفاوضات بفيينا إيجابية رغم التصريحات الأوروبية المنحازة موضحة أن المفاوضات تحرز تقدما وإيران عازمة على مواصلة التفاوض، حتى التوصل إلى نتيجة.مقدمة نشرة اخبار" تلفزيون أم تي في"رهيبون أهل المنظومة كيف تتفتق مخيلاتهم وتتناسل أفكارهم الشريرة ، ومن اين يأتون بالطاقات السلبية المستدامة ولادة المناكفات .تصوروا، والبلاد في خضم الاختلافات على المؤسسات وبين المؤسسات ، يدعو الرئيس ميشال عون الى حوار حول الاستراتيجية الدفاعية وأضاف اليها المالية. لكن كيف الحوار واي حوار ؟، بين منظومة تعطل الحكومة ومجلس الوزراء، وتتكايد فيما بينها على الصغائر؟، هذا يمتنع عن توقيع عقد دورة استثنائية لمجلس النواب فيرد الثاني بالامتناع عن توقيع مراسيم ترقية ضباط ، من دون أن ننسى الصراع القاتل حول القضاء وقرارات المجلس الدستوري والتدقيق المالي وصندوق النقد، والسبحة تطول.ولماذا ينجح حوار 2021 فيما أجهض حوار الـ 2012، وهل من حوار ممكن من دون فتح شهية الفريق المسلح على ابتلاع الأفرقاء غير المسلحين و دفن الطائف، وهل بات مسموحا الآن البحث في سلاح إيران . بربكم أقلعوا عن هذه الشيطانيات واشفقوا على اللبنانيين، الذين يستشهدون بالمئات كل يوم ، وليس أبو فريد أمس آخر ضحاياكم .اليوم تجاوزت الإصابات بالأوميكرون الثلاث آلاف ، والبلد جائع ومستشفياته ممتلئة و مفلسة بشريا وماديا، والإقفال العام إن حصل سيشكل الضربة القاضية التي لا قيامة من تحتها. ألا تشكل هذه الصورة سببا وجيها لصحوة ضمير؟.ايها اللبنانيون، ليس أمامكم سوى الانتخابات بابا للتغيير والانقاذ، لذا أقبلوا عليها بس ما ترجعو تنتخبون هني ذاتن.

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

3153 ليس رقما بسيطا، إنه عدد الإصابات بفيروس كورونا، والحبل على الجرار، والوفيات بلغت 15 وفاة.

"الموضوع مش مزح"، والوضع الاستشفائي في المستشفيات صعب، فهل سيستمر الاستخفاف بالإجراءات؟

وزير الداخلية عمم التدابير المطلوبة، لكن العبرة تبقى في التنفيذ.

ثمان وأربعون ساعة تفصل عن ليلة رأس السنة، فإذا استمر التفلت على هذه الوتيرة، فإن البلد سيصحو في اليوم الأول من السنة الجديدة على كوارث في أعداد الإصابات.

في السياسة، دخل الجميع تقريبا في مدار رأس السنة، فتراجعت المواقف إلى الحدود الدنيا، ولا معاودة للنشاط إلا في السنة الجديدة.

خرق هذا السكون موقف لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قلل فيه من شأن الخلاف والتباين مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، فقال: "لا تخشوا على علاقتنا بحلفائنا، وإن شاء الله كل الأمور تسوى، ونستطيع أن نتفاهم في الغرف المغلقة على الشكل وعلى المضمون".

إذا كانت القصة بهذا الحجم لدى حزب الله، فهل هي كذلك لدى بعبدا وميرنا شالوحي؟ ماذا عن العناوين التي طرحها رئيس الجمهورية، كالاستراتيجية الدفاعية واولوية الدولة فيها، واللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، فهل يسير حزب الله بها؟

انتخابيا، اكتملت التواقيع بعدما وقع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب أعضاء مجلس النواب.

في غضون ذلك، المواجهة مستمرة بين مافيات تهريب المخدرات والسلطات المختصة. فاليوم، ضبطت تسعة ملايين حبة كبتاغون كانت معدة للتهريب إلى إحدى الدول الخليجية، وكانت موضبة في صناديق حمضيات وليمون.

في ملف الكهرباء، وزير الطاقة وليد فياض يكشف أنه بحلول أواخر شباط، من المفترض أن يصل الغاز المصري إلى دير عمار.



مقدمة نشرة اخبار" تلفزيون المنار"

أكثر من ثلاثة آلاف ومئة وخمسين اصابة جديدة بفايروس كورونا، واوميكرون سيد المشهد، فهل نشهد كارثة صحية جديدة ؟ الجواب هذه المرة بيد اللبنانيين وليس عند المسؤولين . وان كثرت الجوائح والكوارث الا ان الكارثة الصحية ان وقعت فستكون الاخطر على الاطلاق في ظل قطاع استشفائي يكابد من اجل البقاء.

ولكي لا نبقى بدائرة الخطر الشديد فعلى الجميع تحمل المسؤولية في ايام الاعياد والابتعاد عن التجمعات، والالتزام بالتعاليم والارشادات الصحية والا فان المسار التصاعدي لعداد الاصابات ينذر بكارثة ستفرض اغلاق البلد المغلقة كل نوافذه الاقتصادية والمالية اصلا ..

في الجائحة السياسية ما زال الاغلاق مفروضا بفعل التضخم السياسي الذي يصيب القضاء اللبناني، وكل ابواب الحلول ونوافذه مغلقة الى الآن .. اما انتخابيا فقد فتح السباق رسميا مع توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم اجراء الانتخابات النيابية في الخامس عشر من ايار المقبل .

انتخابات ستفتح صفحة جديدة للنهوض بعيدا عن معادلة الاكثرية والاقلية التي لن تكون معيارا، بحسب نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي رأى ان المعيار هو بحمل رؤية لحماية الناس وخدمتهم .

وطمأن الشيخ قاسم الى علاقة حزب الله بحلفائه، فالامور تسوى، ونستطيع ان نتفاهم في الغرف المغلقة على الشكل والمضمون كما قال .

في المنطقة اظهر مضمون المؤتمر الصحافي الذي عقده المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع شكل الهزيمة التي مني بها اهل العدوان في عملية "فجر الصحراء"، التي تنبئ بفجر الانتصار الحاسم لليمن وشعبه.



ونصرة لفلسطين واهلها استلت فصائل المقاومة سيف القدس واعلنت عن مناورة (الركن الشديد اثنان) بطابع هجومي التي اجرتها على مدى ايام ثلاثة ومن ضمنها عمليات لتحرير الاسرى، باعثة برسالة قوية للاحتلال العاكف على تحليل الرسائل الفلسطينية وغير الفلسطينية بكثير من الحذر والارتباك .



مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

يطوي العام آخر صفحاته بلملمة أوراقه وخلطها تمهيدا لإعادة ترتيبها على تقويم العام الجديد.أما خبطة نهاية العام فكانت للبنان "أفندي" إذ سرق " أبو صرة" الأضواء من ابن عمه "الحامض" بعد ضبط شحنة كابتاغون بنكهة "الليمون". بعد الرمان ومن حواضر حدائقهم استنسخ المهربون وتجار الموت طرقا جديدة في التهريب عبر الحمضيات و"طلعت ريحتهم" فتمكن مكتب مكافحة المخدرات في المديرية العامة للجمارك وبجهد يدوي من الكشف المبكر على الشحنة وشوهد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي وهو يعاين أبو صرة الكابتاغون حبة حبة ويعلن من مرفأ بيروت عن توقيف عدد من الأشخاص مع الإبقاء على باقي المعلومات "توب سيكريت" حفاظا على سرية التحقيق وللتمكن من رصد كامل عناصر الشبكة في لبنان والخارج.

أعطى لبنان براءة ذمة لدول الطوق الخليجي ودليلا على جدية الحكومة اللبنانية في مكافحة تهريب الجريمة وتصدير المخدرات لكن للمصدر مستورد وطالب بضاعة مدفوعة المصاريف والتكاليف ولا يكتمل تحقيق من دون الكشف عن طرفي التهريب خصوصا بعد تأكيد مولوي توقيف بعض الأشخاص وتحديد مكان انطلاق الشحنة ووجهتها.

وتأتي شحنة الكابتاغون المضبوط متممة للمواقف السياسية خلال اليومين الماضيين ودعوة رئيس الجمهورية إلى أفضل العلاقات مع الدول العربية والخليجية ورفع رئيس الحكومة مجددا شعار النأي بالنفس. ونزولا نحو ترميم الخطوط الداخلية لرئيس تياره أعاد رئيس الجمهورية إحياء طاولة الحوار لجمع شمل باسيل مع باقي القوى وتلميع صورته أمام شعب لبنان العظيم وبطريقته المعهودة التقط المرصد الجنبلاطي الإشارة وفي تغريدة قال منعا أن يختلط الحابل بالنابل وأن ندخل في جدل بيزنطي حول السلاح ومزارع شبعا في الحوار فإن أفضل طريقة لوقف التدهور هو اجتماع للوزارة واولوياته شؤون المواطن وتحصين الجيش والمؤسسات الأمنية والتفاوض مع المؤسسات الدولية وسقط سهوا من رأي جنبلاط العملي أن مجلس الوزراء معطل ولكي يلتئم فعلى جدول أعماله بند وحيد وهو قبع المحقق العدلي طارق البيطار.

وعليه عام يتأهب للرحيل وآخر على مشارف الوصول والأزمة اللبنانية لم يعد لها مكان لتراوح فيه في ظل تفكك الدولة وانهيارها والله ينجينا من الآت هو لسان حال اللبناني الذي سيستبدل حتما كلمة "تنعاد عليك" ب "تنذكر وما تنعاد".

وكما البدايات تعيش النهايات طفرة حادة بتسونامي أوميكرون المتحور سريع الانتشار والذي ضرب أرقاما قياسية على عداد الإصابات حول العالم معلنا دخول الكوكب في حال تأهب ولبنان ليس أفضل حالا وموجة أوميكرون غمرت البلد الذي يفتقد أدنى مقومات المواجهة وحده رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خرق تعليمات التباعد الاجتماعي وخطف رجله إلى تل أبيب في زيارة كسب الود فزار وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في عقر داره المبني على أرض فلسطينية مسروقة وأغدق عليه الهدايا التي ظلت طي الكتمان لكن غانتس عرف من أين تؤكل الكتف أبو مازن قال لغانتس آمل أن يخرج السلام من هذا البيت والأخير أهداه زيت زيتون إسرائيلي واللبيب من الإشارة يفهم.



مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

ليست وحدها أرقام كورونا ما يدق ناقوس الخطر في لبنان هذه الأيام.

فإذا كانت الاصابات التي تضاعفت أعدادها بين أمس واليوم تستدعي إجراءات استثنائية من السلطات الرسمية والتزاما أكثر جدية من الناس، فإصابة البلاد بوباء الانهيار الشامل، تستدعي دق كل النواقيس، وتجاوبا كاملا من جميع المعنيين، مع مضمون رسالة رئيس الجمهورية، ولاسيما دعوته إلى الحوار حول بنود اللامركزية الادارية والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي، بدل التلهي بالمناكفات والمزايدات المعتادة، التي لا تنفع إلا في تعميق الحفرة التي أوقعت المنظومة نفسها فيها، بفعل ممارساتها القذرة على مدى ثلاثين عاما، وهي تواصل اليوم الحفر، عوض البحث عن سبل الإنقاذ.

فالمنظومة التي أوقعت نفسها في الحفرة، تواصل الحفر بالتعطيل المستمر للحكومة، فيما المطلوب سلطة تنفيذية فاعلة لإدارة البلاد واتخاذ القرارات والتعامل مع الجهات الدولية بما ينتج حلولا ومساعدات.

والمنظومة التي أوقعت نفسها في الحفرة، تواصل الحفر بضرب القضاء، هربا من العدالة في قضية انفجار المرفأ، وتهربا من التحقيق في سائر ملفات الفساد، بدءا بالتدقيق الجنائي، وليس انتهاء بكل مسارات التحقيق في ملفات الفساد التي تنام في الادراج.

والمنظومة التي أوقعت نفسها في الحفرة، تواصل الحفر بتفريغ الاستحقاق الديمقراطي المقبل من المضمون. فبعد التلاعب بالقانون، تتواصل محاولات استثمار الازمة لكسب اصوات الناس، سواء عبر الرشاوى المباشرة، أو تلك المقنعة، بعنوان الاعانات والمساعدات.

غير ان ملف الانتخابات النيابية، وضع اليوم على السكة الصحيحة زمنيا، مع توقيع الرئيس العماد ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في أيار المقبل، فيما من المنتظر أن تحمل بداية العام المقبل بداية الحماوة الانتخابية، التي يؤمل ألا تبردها حماوة ارقام كورونا، التي منها نبدأ النشرة.



