مقدّمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الأربعاء

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"
فيما يستعد لبنان والعالم للاحتفال بدخول سنة جديدة أطل متحور أوميكرون على العالم أجمع ليكبح جماح الفرحة ويبدو ان الوضع الصحي في البلاد ليس على ما يرام
لا قرار بالاقفال العام لكن من يحدد الاقفال هو مدى انتشار الوباء بحسب ما أعلن وزير الصحة الدكتور فراس الابيض بعد اجتماع لجنة متابعة التدابير الوقائية لوباء كورونا في السراي الحكومي قائلا إن وزارة الصحة سجلت اليوم 3153 إصابة جديدة بكورونا وخمس عشرة حالة وفاة اما وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي فأشار بدوره إلى أن العقوبة كبيرة وتصل إلى السجن لمن يتسبب بنشر الوباء وتابع ستكون إجراءاتنا صارمة لمنع التفلت، وأنا شخصيا سأتابع هذه الاجراءات يوميا وعن مطلع السنة الجديدة فقد تكون طاولة الحوار الوطني العنوان الاول فيها مع الدعوة اليها من قبل رئيس الجمهورية وملاقاة رئيس الحكومة واستعداد رئيس المجلس النيابي للمشاركة بها اذا التأمت..
ووسط الجمود السياسي السائد فإن الكل بانتظار الكل علما ان الاولوية لوجع الناس ولوقف الانعكاسات السلبية على تدهور معيشة اللبنانيين الى ما دون خط الفقر القاهر..
وفي محطة الانتظار كشفت أوساط اقتصادية لتلفزيون لبنان ان عملية الضغط المالي ستزداد في المرحلة المقبلة لكن بعد استحقاق الانتخابات النيابية سيبدأ الضغط بالتراجع.. واشارت المصادر الاقتصادية لتلفزيون لبنان الى أن التصريح الفرنسي اللافت في شأن الطلب من الامم المتحدة إرسال وحدات خاصة الى بيروت لتنسيق المساعدات المقدمة الى لبنان يؤكد دقة المرحلة المقبلة اذا ما تم تدارك الموقف..
انتخابيا وقع رئيس الجمهورية اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في الخامس عشر من أيار 2022 كما وقع الرئيس عون مراسيم ترقية الضباط في الأسلاك العسكرية كما وردت اليه من رئاسة الحكومة باستثناء الترقية من رتبة عقيد الى عميد..
نبدأ النشرة من ضبط المديرية العامة للجمارك كميات كبيرة من الكبتاغون معدة للتصدير إلى احدى الدول العربية داخل حبات من الليمون في مرفأ بيروت..
وزير الداخلية انتقل على الفور الى المرفأ لمتابعة الاجراءات المتخذة وكشف على شحنة الليمون التي ضبط بداخلها حوالي 9 مليون حبة كبتاغون كانت متوجهة الى الخليج وقال نود إيصال رسالة للعالم العربي عن جديتنا وعملنا لمنع الشر عن أشقائنا العرب.
مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"
هي الأمتار الأخيرة قبل الدخول في السنة الجديدة يصلها اللبناني بنفس مقطوع بفعل معاناة يومية يعيشها على مختلف الصعديركض خلالها خلف تأمين لقمة عيشه وقبل أن يصل خط نهاية العام يلقي به الوضع المعيشي تحت خط الفقر
الكثير من الملفات يرثها العام المقبل من سلفه فيما يأمل اللبنانيون أن يحمل المعالجات التي توفر لهم حياة كريمة
على جدول أعمال الاهتمامات الداخلية والخارجية بند اساس هو الإستحقاق الانتخابي المنتظر وفي هذا الإطار وقع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في ١٥ أيار للمقيمين وفي ١٢أيار للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي ٦ و ٨ أيار لغير المقيمين على الاراضي اللبنانية.
أما صحيا فترقب لما سيحمله مطلع العام من نتائج فحوص كورونا التي سجلت اليوم 3150 إصابة من أصل 26000 فحص قبل الإحتفالات بالأعياد و بالتوازي مع الإجراءات المشددة...و لربما أن هذه الفحوص هي الشيء الوحيد الذي يتمنى اللبنانيون أن يكون غير إيجابي لا سيما أن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الخطورة التي يمثلها متحور أوميكرون لا تزال عالية جدا وذلك بعد أن قفزت أعداد الإصابات بنسبة 11 بالمئة على مستوى العالم
من تزايد إيجابية فحوص كورونا السلبية عالميا الى إيجابية عالمية أخرى أفادت عنها وكالة الأنباء الإيرانية بفعل ازدياد احتمالية التوصل لاتفاق في فيينا لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات.
وكشفت الوكالة إلى ان أجواء المفاوضات بفيينا إيجابية رغم التصريحات الأوروبية المنحازة موضحة أن المفاوضات تحرز تقدما وإيران عازمة على مواصلة التفاوض، حتى التوصل إلى نتيجة.
مقدمة نشرة اخبار" تلفزيون أم تي في"
رهيبون أهل المنظومة كيف تتفتق مخيلاتهم وتتناسل أفكارهم الشريرة ، ومن اين يأتون بالطاقات السلبية المستدامة ولادة المناكفات .
تصوروا، والبلاد في خضم الاختلافات على المؤسسات وبين المؤسسات ، يدعو الرئيس ميشال عون الى حوار حول الاستراتيجية الدفاعية وأضاف اليها المالية. لكن كيف الحوار واي حوار ؟، بين منظومة تعطل الحكومة ومجلس الوزراء، وتتكايد فيما بينها على الصغائر؟، هذا يمتنع عن توقيع عقد دورة استثنائية لمجلس النواب فيرد الثاني بالامتناع عن توقيع مراسيم ترقية ضباط ، من دون أن ننسى الصراع القاتل حول القضاء وقرارات المجلس الدستوري والتدقيق المالي وصندوق النقد، والسبحة تطول.
ولماذا ينجح حوار 2021 فيما أجهض حوار الـ 2012، وهل من حوار ممكن من دون فتح شهية الفريق المسلح على ابتلاع الأفرقاء غير المسلحين و دفن الطائف، وهل بات مسموحا الآن البحث في سلاح إيران . بربكم أقلعوا عن هذه الشيطانيات واشفقوا على اللبنانيين، الذين يستشهدون بالمئات كل يوم ، وليس أبو فريد أمس آخر ضحاياكم .
اليوم تجاوزت الإصابات بالأوميكرون الثلاث آلاف ، والبلد جائع ومستشفياته ممتلئة و مفلسة بشريا وماديا، والإقفال العام إن حصل سيشكل الضربة القاضية التي لا قيامة من تحتها. ألا تشكل هذه الصورة سببا وجيها لصحوة ضمير؟.ايها اللبنانيون، ليس أمامكم سوى الانتخابات بابا للتغيير والانقاذ، لذا أقبلوا عليها بس ما ترجعو تنتخبون هني ذاتن.