لبنان

الخارجية السورية كرّمت السفير اللبناني لديها في مناسبة انتهاء مهامه

Lebanon 24
29-12-2021 | 15:46
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أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية حفل وداع للسفير اللبناني سعد ذخيا في مناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في سوريا وذلك في فندق فورسيزن .
حضر الحفل عدد من السفراء المعتمدين في دمشق ومديرو الإدارات في وزارة الخارجية والمغتربين السورية.
وقلد الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري السفير ذخيا "وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة"، تقديرا لـ "جهوده الطيبة في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين".
وأكد الجعفري "عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين" مشيرا إلى أنهما "توأمان لا يمكن لأي جهة الفصل بينهما" وأضاف أن "شعبي البلدين واحد جينيا"، منوها بـ "جهود ذخيا في خدمة مصلحة البلدين وبنجاحه في إدارة الكثير من الملفات على رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة"، لافتا إلى أن "جهوده محل تقدير واهتمام" متمنيا له التوفيق.
وأعرب السفير ذخيا عن "جزيل شكره وامتنانه لمنحه هذا الوسام"، معتبرا إياه "حافزا لمتابعة الجهد الحثيث والدائم في مواصلة العلاقات والنشاطات في الشأن العام للوصول إلى أمان الشعبين انطلاقا من الإيمان الراسخ بالتكامل الدائم بين البلدين بما يؤدي إلى مواجهة الحصار الجائر وإزالته، وإلى التقدم والانتصار".
وشكر ذخيا للحكومة والشعب السوريين ولطاقم وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي المعتمد والمجلس الأعلى السوري اللبناني ولطاقم السفارة اللبنانية على تعاونهم معه إتمام مهامه سفيرا لبلاده متمنيا في مناسبة أعياد الميلاد المجيد والسنة الجديدة لسوريا "دوام التقدم والازدهار".

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