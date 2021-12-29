تحذيرات خليجية من تصعيد خطير بالعلاقات مع لبنان

رأت أوساط ديبلوماسية خليجية عبر "السياسة" الكويتية أن "الأمور مرشحة لمزيد من التعقيد والتصعيد على صعيد علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون"، مشدّدة على أن "ما يقوم به "حزب الله" الذي ينفذ سياسة إيران، يتناقض كلياً مع كل ما يقوله المسؤولون اللبنانيون، بصدد تحسين العلاقات مع الخليج، بدليل أن "حزب الله" مستمر في عدوانه على السعودية وبقية الدول الخليجية، بعدما تحول لبنان إلى منصة إيرانية لاستهداف الدول الخليجية".

(السياسة الكويتية)