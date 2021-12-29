لبنان

معلوف لـ"الأنباء" الكويتية: التباين بين "حزب الله" و"التيّار" لن يؤدّي إلى فرط التفاهم

Lebanon 24
29-12-2021 | 17:00
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لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف الى عدم وجود أي حلحلة، أو توافر معطيات جديدة، لانعقاد جلسات مجلس الوزراء حتى الساعة، معتبرا ان "دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون الحكومة للاجتماع تأتي من خلال ان الأمور والقضايا الحياتية باتت ملحة ولا تحتمل التأجيل".
وقال في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية: "يبدو من الواضح ان شرط "الثنائي الشيعي" بعودة جلسات مجلس الوزراء، تكمن بتطيير المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وهذا الأمر مرتبط بموضوع الحكومة. ان حل هذا الموضوع يتم عبر القضاء او بالقانون، وليس من خلال السلطة التنفيذية، فهنا نقطة الخلاف نحن والثنائي الشيعي، حتى الساعة لم يردنا أي طرح لنرى ما الآلية التي يمكن ان نقوم بها داخل مجلس الوزراء. ان الموقعين اللذين يمكن ان يكون لهما قرار بهذا الموضوع هما مجلس القضاء الأعلى واذا أرادوا اللجوء الى مجلس النواب فليكن، ولكن من المؤكد ان الحل ليس في مجلس الوزراء".
(الأنباء الكويتية)
المصدر: الانباء الكويتية
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