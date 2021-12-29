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Lebanon 24
29-12-2021 | 17:06
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بدأت جمعيات غير مسموع بها عرض برامجها للإعانات الاجتماعية بدءًا من شباط المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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