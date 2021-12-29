تراكُم معاملات

تتراكم المعاملات على نحو كارثي في إدارات الدولة، مما يؤثر سلباً، على الجباية، وعلى مالية الدولة، وانتظام عمل الموظفين أنفسهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

(اللواء)