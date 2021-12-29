لبنان

لا مؤشّرات واضحة عن المرحلة المقبلة

Lebanon 24
29-12-2021 | 17:17
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أكدت أوساط مراقبة لـ"اللواء" أن "لا مؤشرات سياسية واضحة عما ستكون عليه المرحلة المقبلة حتى وإن كانت برزت إلى الواجهة عناوين تتصل بالاشتباك السياسي".
ورأت أن "المواقف منقسمة بشأن جلسات مجلس الوزراء وإن الملفات التي تستدعي انعقاد هذه الجلسات ستصبح ضاغطة وبالتالي لا يمكن أن يستمر بحثها أو مناقشتها في لجان وزارية".
وأوضحت ان "ردود الفعل قد تتظهر الأسبوع المقبل بشكل موسع مع العلم ان ملاحظات بدأت تسجل على بعض ما ورد في كلام رئيس الجمهورية".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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