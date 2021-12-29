الانتخابات على السكّة بعد توقيع المرسوم

أوضحت مصادر متابعة للعملية الانتخابية لـ"اللواء" ان "البحث الجدّي للقوى السياسية في الترشيحات والتحالفات لن يحصل قبل صدور مواعيد تقديم الترشيحات والرجوع عنها رسمياً عن وزارة الداخلية، والمرجّح ان تتم منتصف كانون الثاني من العام المقبل، وعليه تبدأ القوى السياسية وقوى المجتمع المدني غربلة اسماء المرشحين وتشكيل اللوائح ونسج التحالفات".

(اللواء)