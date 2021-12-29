باسيل: "الظاهر انو بري رح يعرقلنا والحزب ما رح يصدّو"

كتبت جويل بو يونس في" الديار": فيما كان حكيَ عن لقاء عقد بين الحاج وفيق صفا ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مساء الاحد، قبيل كلمة الرئيس عون الاثنين، اكدت مصادر موثوقة بان هذا الكلام غير دقيق، وكشفت المصادر ان اي لقاء لم يسجّل بين الطرفين منذ كلمة باسيل بعيد صدور "لا قرار" المجلس الدستوري، ولو ان التواصل لم ينقطع، لكنه اقتصر على اتصال تمّ بين صفا وباسيل.العلاقة المتوترة جدا بين الحزب والتيار، شكلت بحسب المعلومات محطة نقاش على طاولة تكتل لبنان القوي في الاجتماع الذي عقد في الايام الماضية، اذ تطرق باسيل للعلاقة مع الحزب من باب مصارحة الحاضرين بالقول: "الظاهر انو بري مارح يتركنا نعمل شي، ورح يعرقلنا بكل شي، والواضح ايضا انو حزب الله ما رح يصدّو او يوقف بوجّو ويختلف معو لمصلحة التيار"، ليضيف:"بدنا نشوف شو بدنا نعمل بالانتخابات".واشارت المعلومات الى ان باسيل لم يتطرق بالمباشر لاي كلام عن توجه لفك التحالف مع حزب الله، فيما بادر بعض النواب الذين يحتاجون لاصوات الحزب في بعض الدوائر الى القول: "الحزب هو الحليف الوحيد اللي معنا اليوم»، في اشارة الى اهمية التحالف الانتخابي مع الحزب".وبحسب المعلومات، لم يتم اتخاذ اي قرار حاسم، وعلم ان باسيل الذي لا يزال يقوم بمراجعة سياسية قبل كلمته المرتقبة الاحد، لم يضع الحاضرين في جو ما قد يقوله.