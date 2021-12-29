19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
باسيل: "الظاهر انو بري رح يعرقلنا والحزب ما رح يصدّو"
Lebanon 24
29-12-2021
|
22:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت جويل بو يونس في" الديار": فيما كان حكيَ عن لقاء عقد بين الحاج وفيق صفا ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مساء الاحد، قبيل كلمة الرئيس عون الاثنين، اكدت مصادر موثوقة بان هذا الكلام غير دقيق، وكشفت المصادر ان اي لقاء لم يسجّل بين الطرفين منذ كلمة باسيل بعيد صدور "لا قرار" المجلس الدستوري، ولو ان التواصل لم ينقطع، لكنه اقتصر على اتصال تمّ بين صفا وباسيل.
العلاقة المتوترة جدا بين الحزب والتيار، شكلت بحسب المعلومات محطة نقاش على طاولة تكتل لبنان القوي في الاجتماع الذي عقد في الايام الماضية، اذ تطرق باسيل للعلاقة مع الحزب من باب مصارحة الحاضرين بالقول: "الظاهر انو بري مارح يتركنا نعمل شي، ورح يعرقلنا بكل شي، والواضح ايضا انو حزب الله ما رح يصدّو او يوقف بوجّو ويختلف معو لمصلحة التيار"، ليضيف:"بدنا نشوف شو بدنا نعمل بالانتخابات".
واشارت المعلومات الى ان باسيل لم يتطرق بالمباشر لاي كلام عن توجه لفك التحالف مع حزب الله، فيما بادر بعض النواب الذين يحتاجون لاصوات الحزب في بعض الدوائر الى القول: "الحزب هو الحليف الوحيد اللي معنا اليوم»، في اشارة الى اهمية التحالف الانتخابي مع الحزب".
وبحسب المعلومات، لم يتم اتخاذ اي قرار حاسم، وعلم ان باسيل الذي لا يزال يقوم بمراجعة سياسية قبل كلمته المرتقبة الاحد، لم يضع الحاضرين في جو ما قد يقوله.
تابع
الأكثر قراءة
جنبلاط " حسم " لائحته الانتخابية وهذه هي الاسماء
Lebanon 24
جنبلاط " حسم " لائحته الانتخابية وهذه هي الاسماء
22:20 | 2021-12-29
29/12/2021 10:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم جوليا بطرس
Lebanon 24
الموت يؤلم جوليا بطرس
08:42 | 2021-12-29
29/12/2021 08:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاعلامية اللبنانية المثيرة للجدل بـ"المايوه" بعز الشتاء (صور)
Lebanon 24
الاعلامية اللبنانية المثيرة للجدل بـ"المايوه" بعز الشتاء (صور)
07:42 | 2021-12-29
29/12/2021 07:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة جديدة في شوارع العاصمة بيروت.. هذا ما سجلته عدسات الكاميرا!
Lebanon 24
ظاهرة جديدة في شوارع العاصمة بيروت.. هذا ما سجلته عدسات الكاميرا!
01:25 | 2021-12-30
30/12/2021 01:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2021-12-29
29/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2021-12-30
في "وداع" 2021.. "الدولار" يخطف الأضواء والامل بجمع الشمل الحكومي
05:00 | 2021-12-30
لهذه الاسباب... الطلاق صعب ومكلف جدّاً بين "التيار الوطني الحرّ" و"حزب الله"
02:45 | 2021-12-30
زحمة كبيرة أمام مراكز التزلج.. "لا كورونا ولا من يحزنون"!
03:59 | 2021-12-30
الغاء حجوزات لهذا السبب
04:00 | 2021-12-30
كورونا يفتك باللبنانيين: أسرّة العناية الفائقة "مفولة" وفاتورة الإستشفاء 150 مليون
06:20 | 2021-12-30
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يرّد على اجتزاء البعض مقاطع من رسالة عون... وتذكير للغيارى
فيديو
شركة صينيّة تُطلق سيارة جديدة منافسة لـ"تويوتا"... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
شركة صينيّة تُطلق سيارة جديدة منافسة لـ"تويوتا"... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2021-12-29
30/12/2021 14:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يدخل في نوبة ضحك بسبب فتاة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
السيسي يدخل في نوبة ضحك بسبب فتاة.. شاهدوا الفيديو
04:49 | 2021-12-29
30/12/2021 14:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"كيا" تتألق بسيارتها الشبابية الجديدة... ما هي مواصفات "Stinger" (فيديو)
Lebanon 24
"كيا" تتألق بسيارتها الشبابية الجديدة... ما هي مواصفات "Stinger" (فيديو)
14:00 | 2021-12-28
30/12/2021 14:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact