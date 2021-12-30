عشية الأعياد.. كيف هي حال الطرقات الجبلية؟

أعلنت غرفة التحكم المروري أن الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً هي: عيناتا الارز - عيون السيمان حدث بعلبك - المنيطرة حدث بعلبك - العاقورة حدث بعلبك - جرد مربين الهرمل - الهرمل سير الضنيةالى ذلك، أفادت غرفة التحكم المروري الى ان طريق ترشيش زحلة وطريق ضهر البيدر سالكتين امام جميع المركبات.