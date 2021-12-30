لبنان حاضر في خطاب الملك السعودي.. وهذا ما قاله عن حزب الله

دعا الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، القيادات اللبنانية إلى تغليب مصالح الشعب اللبناني، وإيقاف ما وصفها بـ"هيمنة "حزب الله" على مفاصل الدولة".وفي خلال خطابه السنوي الذي ألقاه، أمس الأربعاء، بافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي، تطرّق الملك سلمان إلى الشأن اللبناني، فأكّد "وقوف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق"، مشيراً إلى أنّ السعودية "تحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة".ورأى أنّ "إيران دولة جارة للمملكة، ونأمل في أن تغير من سياستها وسلوكها السلبي في المنطقة، وأن تتجه نحو الحوار والتعاون".وقال "إنّنا نتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة بما في ذلك إنشاء ودعم الميليشيات الطائفية والمسلحة والنشر الممنهج لقدراته العسكرية في دول المنطقة، وعدم تعاونه مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويره برامج الصواريخ الباليستية".