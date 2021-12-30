لبنان

المرحلة دقيقة والخطر ليس من الفيروس.. هذا ما كشفه البزري

Lebanon 24
30-12-2021 | 00:51
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توقع رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أن تشهد البلاد زيادة متوقعة لحالات "كورونا" بسبب الأعياد ووجود "أوميكرون" وعدم القدرة على تنفيذ الإجراءات الصادرة عن لجنة "كورونا" المنبثقة عن مجلس الوزراء، مشدداً على أن التعويل اليوم هو على المواطن، وتلقيه للقاح وتوفيره للمواطنين بالتساوي وقدرة الدولة على تنفيذ توصياتها.
البزري وفي حديث لاذاعة صوت كل لبنان قال: لدينا مشكلة في القطاع الصحي الاستشفائي ونحن في مرحلة دقيقة والخطر ليس من الفيروس فقط بل من عدم توفر الأسرّة الكافية وعدم القدرة على دفع العلاج.
 
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