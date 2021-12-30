ظاهرة جديدة في شوارع العاصمة بيروت.. هذا ما سجلته عدسات الكاميرا!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من إحد الشوارع في بيروت، تُظهرامراة تقوم بجرعربة لببيع الخضار .



ويعدّ هذا الامر ظاهرة جديدة في المجتمع اللبناني، ومع تفاقم الازمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الدولار،والغلاء الفاحش الذي طال مختلف المواد الغذائية، بات اللبناني مجبرا" على العمل في اي وظيفة من اجل تأمين قوته اليومي.