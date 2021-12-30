عبدالله يرفع الصوت... هذا ما قاله!

ناشد النائب بلال عبدالله، عبر تويتر، " الدول والمؤسسات العالمية التي وعدت بمساعدة لبنان في محنته، ترجمة وعودها بدعم صمود المستشفيات للحفاظ على الأمن الصحي المواطن، وكذلك المدارس الرسمية والخاصة لإنقاذ العام الدراسي، والأهم مؤازرة الجامعة اللبنانية الوطنية وأساتذتها، لكي تنهض برسالتها السامية في احتضان شبابنا".