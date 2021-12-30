لبنان

ماذا قالت غادة عون عن سلامة "قبل طلوع الضو"؟

Lebanon 24
30-12-2021 | 01:37
A-
A+
Doc-P-902161-637764508220375619.jpg
Doc-P-902161-637764508220375619.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتبت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون عبر حسابها على "تويتر": صباح الخير وسنة مباركة.فقط للتذكير ان السيد رياض سلامة ملاحق ليس فقط في الخارج انما ايضا في لبنان.الدعوى الاولى بجرم التدخل في المضاربة على الليرة مع احد المصارف .والثانية بجرم السماح بتحويل ٥ مليار $ نقدي الى الخارج منه ٤ مليار مجهول المصدر و لولا تدخله لما كانت حصلت هذه الجرائم."

 

وأضافت: "هلق اذا محكمة التمييز بدها تلاقيلو فتوى موضوع اخر .امركن لالله ايها الشعب اللبناني المسكين.يارب خلص شعبك".

 

وتابعت عون: "بعدين بالدعوى العالقة امام النيابة العامة التميبزية هناك ادلة وحسابات وارقام مصدرها سويسرا وهي ادلة لا يمكن تجاهلها .ليش بعدها الدعوى عم تحور وعم تدور..معروف ان الادعاء يقوم على الشبهة.امام كل هذه الوقائع ما في شبهة!!!!حدا يقرا طلب المساعدة السويسرية .كمان امركن لاالله يا شعبي."

 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2021-12-30
05:00 | 2021-12-30
02:45 | 2021-12-30
03:59 | 2021-12-30
04:00 | 2021-12-30
06:20 | 2021-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website