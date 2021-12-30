لبنان

روكز: الوضع الامني لن يحتمل اكثر

Lebanon 24
30-12-2021 | 02:00
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اعتبر النائب المستقيل شامل روكز، أن "الدعوة الى الحوار اتت متأخرة وكان من المفترض ان تأتي في بداية العهد والعنوانين التي طرحت مهمة جدا ولكن السؤال الاهم كيف يمكن ان نجمع الاطراف الى طاولة الحوار في حين ان الحكومة عاجزة عن الاجتماع؟".

روكز وفي حديث لـ "صوت كل لبنان 93.3 أضاف، "لا شيء ممكن ان ينجز بدون انعقاد مجلس الوزراء والوضع الامني لن يحتمل اكثر والكيدية التي تحصل في موضوع الترقيات مؤسفة جدا".

وتابع، "سأترشح في دائرة كسروان- جبيل في الانتخابات النيابية المقبلة والتحالفات تحتاج الى بعض الوقت حتى تتبلور على ضوء اللوائح والحاصل الانتخابي".
 
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