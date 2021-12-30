زحمة كبيرة أمام مراكز التزلج.. "لا كورونا ولا من يحزنون"!

تم التداول أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة من أمام أحد مراكز التزلج أظهرت زحمة كبيرة للسيارات لرواد أتوا للاستمتاع بالثلج وبرياضة التزلج، ما يثير أسئلة عن مدى التزام هؤلاء بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ولاسيما مع ارتفاع أعداد الإصابات.

فقد سجل لبنان أمس أكثر من 3000 إصابة ويبدو جليا ان عددا كبيرا من المواطنين لا يلتزم بالتباعد وبوضع الكمامات ويتصرف وكأنه لا "كورونا ولا من يحزنون". وتزداد المخاوف من الاقفال العام مطلع العام الجديد لأن أعداد الإصابات سيرتفع على الرغم من الإجراءات بسبب التجمعات التي ستحصل في المنازل وأماكن السهر، وفق ما افاد مصدر طبي معني.