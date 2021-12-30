خبر سار للبنانيين عشية عيد رأس السنة

أكّد رئيس تجمّع أصحاب المولّدات عبدو سعادة، "أنّ المولدات الخاصة ستعمل من دون انقطاع ليلة رأس السنة.سعادة وفي حديث لصوت لبنان، قال: جدول تسعيرة المولدات يصدر مرة في الشهر عن وزارة الطاقة ولغاية اليوم لم يصدر، ونحن نطالبها بالافراج عنه لكي نستطيع تزويد مولداتنا بالمازوت.