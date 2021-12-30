لبنان

خبر سار للبنانيين عشية عيد رأس السنة

Lebanon 24
30-12-2021 | 02:10
A-
A+
Doc-P-902172-637764526090620341.jpeg
Doc-P-902172-637764526090620341.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد رئيس تجمّع أصحاب المولّدات عبدو سعادة، "أنّ المولدات الخاصة ستعمل من  دون انقطاع ليلة رأس السنة.
سعادة وفي حديث لصوت لبنان، قال: جدول تسعيرة المولدات يصدر مرة في الشهر عن وزارة الطاقة ولغاية اليوم لم يصدر، ونحن نطالبها بالافراج عنه لكي نستطيع تزويد مولداتنا بالمازوت.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2021-12-30
05:00 | 2021-12-30
02:45 | 2021-12-30
03:59 | 2021-12-30
04:00 | 2021-12-30
06:20 | 2021-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website