مأساة تهز بلدة جنوبية.. بدقيقة أم وابنها يفارقان الحياة!

توفيت السيدة صبحية قميحة بعد دقيقة واحدة من وفاة ابنها عادل اثر اصابتهما بفيروس كورونا .

وفي التفاصيل ان الفيروس اصابهما معا، فدخلا المستشفى سويا وعندما احست ان ابنها فارق الحياة التحقت به بعد اقل من دقيقة واحدة، بحسب ما أعلنت صفحة بلدتهما كفرصير الجنوبية.