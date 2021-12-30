أسعار التزلّج... بالعملة الوطنية فقط!

أكدت وزارة السياحة في بيان لها، أنّ مراكز التزلج في لبنان وضعت جداول الأسعار فيها بالعملة الوطنية، وعلى كل الراغبين في ممارسة هذه الرياضة الدفع بالليرة اللبنانية، واعتبرت أنّ كل كلام آخر عن السّماح لبعض المراكز التقاضي بالدولار الأميركي هو شائعات لا صحّة لها.وذكّرت الوزارة بضرورة أخذ التدابير الوقائية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا بعد الإرتفاع الكبير في عدد الوفيات والإصابات اليومية.