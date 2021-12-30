نهر الليطاني يعيد النفايات المرمية على ضفافه الى اصحابها!!

بعد رصد فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قيام المدعو" علي فارس" صاحب استراحة pavillon باستحداث مكب على ضفاف نهر الليطاني وفي ظل انقضاء المهلة المعطاة له بموجب الانذار المتضمن ابلاغه بازالة مكب النفايات من حرم نهر الليطاني، قام فريق ازالة التعديات في المصلحة بازالة المكب وتنظيف حرم النهر من الاوساخ المتراكمة حيث تم نقل المكب الى حرم استراحة العائدة للملوث،بحسب مندوبة "لبنان 24".لتكون عيدية لكل ملوث اعادة ملوثاته الى ملكيته.