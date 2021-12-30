لبنان

بكلمات مؤثرة.. هكذا نعى الياس بو صعب حماته

Lebanon 24
30-12-2021 | 03:33
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نعى النائب الياس بو صعب والدة زوجته الفنانة جوليا بطرس، الراحلة ماري مومجيان التي غيبها الموت أمس الأربعاء.

 

ونشر بو صعب على حسابه على "انستغرام" صورة جوليا برفقة والدتها الراحلة وعلق عليها قائلا: "الله يرحمك "ام زياد" اكيد انتقلتي وعارفة انك تركتي وراكي اجمل ما في الدنيا".

 

A post shared by Elias Bou Saab (@eliasbousaab)


 

ويحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحلة في الثالثة من بعد ظهر غد الخميس في كاتدرائية القيامة في قرنة شهوان، وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداء من الحادية عشرة قبل الظهر وحتى السادسة مساء.

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