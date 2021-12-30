لبنان

ما جديد مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي؟

Lebanon 24
30-12-2021 | 03:39
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أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستتعمّق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من الصندوق لبيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل.
ولفت الى ان الحكومة تحضّر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على أمل أن نصل الى اتفاق بأسرع وقت ممكن.
وكان الرئيس عون قد استقبل سفير لبنان لدى الجمهورية الاسلامية الإيرانية السفير حسن عباس وعرض معه العلاقات بين البلدين والتطورات المتصلة بالملف الإيراني النووي.
كما استقبل الرئيس عون سفير لبنان في الجزائر السفير محمد حسن واطّلع منه على التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية في الجزائر والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها كما وضعه في أجواء أوضاع الجالية اللبنانية
 
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