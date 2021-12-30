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لبنان
سرقة أسلاك كهربائية من محطة مياه في هذه البلدة...اليكم التفاصيل
Lebanon 24
30-12-2021
|
03:44
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أقدم مجهولون فجر اليوم على سرقة الأسلاك الكهربائية واللوحات من محطة المياه في بئر الريحانية ببلدة ببنين في عكّار، حيث بات من الصعب إعادة الأسلاك لعلبة الكهرباء بعدما سرقوا كل ما بداخلها، بحسب مندوبة "لبنان 24".
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