سرقة أسلاك كهربائية من محطة مياه في هذه البلدة...اليكم التفاصيل

أقدم مجهولون فجر اليوم على سرقة الأسلاك الكهربائية واللوحات من محطة المياه في بئر الريحانية ببلدة ببنين في عكّار، حيث بات من الصعب إعادة الأسلاك لعلبة الكهرباء بعدما سرقوا كل ما بداخلها، بحسب مندوبة "لبنان 24".