لبنان

بدء اجتماع مجلس الأمن الفرعي في سرايا صيدا...وهذا ما سيتم بحثه!

Lebanon 24
30-12-2021 | 03:55
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 التأم قبل قليل اجتماع مجلس الأمن الفرعي في سرايا صيدا برئاسة القائم بأعمال محافظ الجنوب منصور ضو، وامين سر المحافظة نقولا ابو ضاهر ، وحضور قادة ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية ،النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان ، ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي . 

 وستتركز أبرز نقاط البحث حول سبل تشديد التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا في ظل الاعياد حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
 
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