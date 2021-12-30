بدء اجتماع مجلس الأمن الفرعي في سرايا صيدا...وهذا ما سيتم بحثه!

التأم قبل قليل اجتماع مجلس الأمن الفرعي في سرايا صيدا برئاسة القائم بأعمال محافظ الجنوب منصور ضو، وامين سر المحافظة نقولا ابو ضاهر ، وحضور قادة ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية ،النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان ، ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي .وستتركز أبرز نقاط البحث حول سبل تشديد التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا في ظل الاعياد حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.