قبلان عرض مع الحاج حسن سبل تحسين القطاع الزراعي

استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، تم البحث في الأوضاع العامة في البلاد وسبل تحسين القطاع الزراعي.وقال الحاج حسن:"تشرفنا اليوم بزيارة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان لوضعه في أجواء ما نعمل عليه في وزارة الزراعة التي هي بطبيعة الحال مع الناس والفلاحين، ومع الذين يحتاجون كل رعاية. وسماحة المفتي دائما على تماس مع هذه الطبقة من الناس ، التي ما زالت منذ الاحتلال الإسرائيلي حتى اليوم صابرة وصامدة في أرضها، إن كان في الجنوب أو البقاع أو عكار".وتابع:"كانت جولة أفق، استمعنا خلالها من سماحته لرؤيته إن كان في القطاع الزراعي خصوصا أو في الملف السياسي عموما، وهذه الزيارة تأتي في الإطار الذي طالما تعودنا عليه أن نكون في هذه الدار دائما لنتشاور ونأخذ النصح من سماحته لما فيه خير كل لبنان واللبنانيين".