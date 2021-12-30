كيف سيكون طقس نهاية السنة؟

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أن "طقسا مستقرا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى صباح يوم غد الجمعة حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان والذي يقترب نحو مصر مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً خلال عطلة نهاية الأسبوع".الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية خلال الليل.الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة وتنشط الرياح خاصة في الجنوب مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر وتتكاثف الغيوم اعتباراً من المساء وتتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية مع اختمال حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠متر وما فوق خلال الليل.السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً مع ثلوج على ارتفاع ال١٦٠٠متر وما فوق.الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة اعتباراً من الظهر مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق.