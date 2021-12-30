لبنان

غضِب.. فألقى قنبلة في التبانة!

Lebanon 24
30-12-2021 | 04:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام احد الاشخاص على اطلاق رشقات نارية بالهواء في محلة التبانة - شارع سوريا في طرابلس غضباً، وعرف ان الاسباب عائلية.
 
 
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التبانة

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