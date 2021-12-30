لبنان

زحمة مواطنين امام مكاتب شركة الفا... والسبب!

Lebanon 24
30-12-2021 | 04:28
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لوحظَ في الآونة الأخيرة زحمة كبيرة امام شركات  ألفا من قبل عدد من المواطنين الذين يتهافتون منذ ساعات الفجر الأولى لشراء بطاقات التشريج، بسعرها الرسمي من الشركة ليتم بيعها لآحقاً في الأسواق بسعر مرتفع جداً أيّ في سعر السوق السوداء.

وعلم إلى أن عددا من المواطنين عمدوا على بيع بطاقات التشريج، بكميات كبيرة إذ بلغَ سعر كارت 70 ألفا  بدل من ٤٠، ونحو ٣٠ ألف ليرة للكارت الصغير بدل من ١٧ الف ليرة.
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