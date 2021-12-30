فيصل كرامي: لسنا في أي محور ونحن ضد كل ما يخص الفدرالية والفدرلة





وشدد على أنه "أقول للداعين إلى مؤتمر وطني أو مؤتمر تأسيسي أو مؤتمر حواري أن الأَولى اليوم أن يتم تطبيق الدستور وفهمه"، لافتًا إلى أنه "لسنا في أي محور لكننا لسنا من يضيع البوصلة ونقف بجانب كل ما هو ضد العدو الإسرائيلي أما في الداخل اللبناني فنحن ضد كل ما يخص الفدرالية والفدرلة". اعتبر النائب فيصل كرامي، خلال مؤتمر صحافي عقده لمناسبة ذكرى رحيل رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي، انه "من المفترض حسب الفقرة ب من مقدمة الدستور أن لبنان عربي الهوية والانتماء فأين العروبة وأين هي العلاقات المميزة التي تربط لبنان بأشقائه العرب كما نصّ الدستور؟".وشدد على أنه "أقول للداعين إلى مؤتمر وطني أو مؤتمر تأسيسي أو مؤتمر حواري أن الأَولى اليوم أن يتم تطبيق الدستور وفهمه"، لافتًا إلى أنه "لسنا في أي محور لكننا لسنا من يضيع البوصلة ونقف بجانب كل ما هو ضد العدو الإسرائيلي أما في الداخل اللبناني فنحن ضد كل ما يخص الفدرالية والفدرلة".

واضاف:"كل السلطات مجتمعة هي اشلاء سلطات يحكمها مجلس مليّ مقنّع غير معلن تتحكم به مصالحه السلطوية وارتهانه للخارج شرقا وغربا وشهواته المتوحشة للتحكم بكل مايتعلق بالناس بدءً من لقمة العيش وصولا للقمة الموت، حتى أصبحنا عبرة عند الدول عندما يتحدثون عن الفساد وعن نهب المال العام!"

واردف قائلاً:" وقد بدأ هذا الاقتصاد مسيرته التدميرية بمراكمة الديون والسيطرة على القطاع المصرفي وتشريع ابواب وصناديق ومجالس النهب الممنهج وابتكار الهندسات المالية المشبوهة وانتهى الى السطو على اموال المودعين ومدّخراتهم وتحويل ليرة الفقراء الى ورقة بلا قيمة".