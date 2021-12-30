لبنان

وقفة احتجاجية تضامنا مع العميد شحادة

Lebanon 24
30-12-2021 | 05:24
A-
A+
Doc-P-902235-637764686095623003.png
Doc-P-902235-637764686095623003.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّه بعد انهاء مهام رئيس المحكمة العسكرية العميد منير شحادة نظمت عشائر وفعاليات بعلبك الهرمل اعتصامًا امام مبنى بلدية دورس اعربوا خلاله عن احتجاجهم على القرار ودعمهم لشحادة.
 
 
المصدر: رصد "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
توقيف مطلوب في دورس.. وهذا ما ضبط بحوزته (صور)
lebanon 24
30/12/2021 18:24:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إستقالته... إليكم أول تعليق من مؤسس تويتر جاك دورسي
lebanon 24
30/12/2021 18:24:42 Lebanon 24 Lebanon 24
جاك دورسي يتنحى عن منصبه كمدير تنفيذي في تويتر... من خلفه؟
lebanon 24
30/12/2021 18:24:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تويتر: تعيين باراغ أغراوال مديرا تنفيذيا للشركة بعد استقالة جاك دورسي من منصبه (الجزيرة)
lebanon 24
30/12/2021 18:24:42 Lebanon 24 Lebanon 24

منير شحادة

دورس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2021-12-30
10:06 | 2021-12-30
09:19 | 2021-12-30
11:21 | 2021-12-30
10:59 | 2021-12-30
10:57 | 2021-12-30
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website