وقفة احتجاجية تضامنا مع العميد شحادة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّه بعد انهاء مهام رئيس المحكمة العسكرية العميد منير شحادة نظمت عشائر وفعاليات بعلبك الهرمل اعتصامًا امام مبنى بلدية دورس اعربوا خلاله عن احتجاجهم على القرار ودعمهم لشحادة.