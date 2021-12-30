لبنان

وهاب: تهريب الكبتاغون من قبل بعض العصابات إلى دول الخليج يسيء إلى لبنان

Lebanon 24
30-12-2021 | 05:58
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غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"تهريب الكبتاغون من قبل بعض العصابات إلى دول الخليج يسيء إلى لبنان ودولته وأجهزته وعلى الأجهزة التشدد في تفتيش البضائع المحملة من لبنان. لأن إستمرار هذه الجريمة يرتب نتائج خطيرة".
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