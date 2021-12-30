لبنان

عملية انتشار واسعة لفوج اطفاء بيروت في شوارع العاصمة عشية الأعياد

Lebanon 24
30-12-2021 | 06:10
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه "بناء لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود وتعليمات قائد فوج الإطفاء العقيد ماهر العجوز، وعملا بالمذكرة الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وحرصا على تأمين السلامة العامة للمواطنين وأهالي وسكان مدينة بيروت، خاصة خلال فترة الأعياد ، سينفذ فوج اطفاء مدينة بيروت بتاريخ 31-12-2021 الساعة 15:00، عملية انتشار في بعض الشوارع والتقاطعات في العاصمة بيروت تتضمن وضع نقاط تمركز ثابتة لآليات الفوج  وعناصره، وذلك لمناسبة رأس السنة الميلادية وتلك النقاط ستشمل، تقاطع السوديكو بشارة الخوري، تقاطع برج الغزال، ساحة ساسين، ساحة الشهداء، تقاطع عين المريسة.
 
كما سيتم اقامة حواجز محبة يقوم خلالها رجال الفوج بتوزيع الكمامات على المواطنين حفاظا على صحتهم ، انطلاقا من تقاطع برج الغزال -الاشرفية اعتبارا من الساعة 16:00 كي تبقوا بأمان فوج اطفاء بيروت 24/24 ساعة في خدمتكم، وحفاظا على سلامتكم نحن في خدمتكم عبر الخط الساخن 175".
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