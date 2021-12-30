إشكال وإطلاق نار وحالة من التوتر... ماذا يجري في ببنين؟

أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع إشكال بين عائلة المصري في بلدة ببنين في عكار، تطوّر إلى إطلاق نار.

وعُلم أن سبب الاشكال يعود لخلافات سابقة.

هذا وتشهد المنطقة حالة من التوتر.