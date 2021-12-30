لبنان

إشكال وإطلاق نار وحالة من التوتر... ماذا يجري في ببنين؟

Lebanon 24
30-12-2021 | 06:02
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع إشكال بين عائلة المصري في بلدة ببنين في عكار، تطوّر إلى إطلاق نار.
وعُلم أن سبب الاشكال يعود لخلافات سابقة.
 
هذا وتشهد المنطقة حالة من التوتر.
 
وقام الجيش بمداهمات لتوقيف مسببي الاشكال.
 
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إشكال

ببنين

عكار

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