بلدية اعلنت عن حاجتها لمحركين مجتمعيين للتشجيع على تلقي اللقاح

اعلنت جمعية LEB RELIEF بالتعاون مع بلدية تكريت وتحت عنوان "اشراك المجتمعات في الشمال وعكار لتعزيز سبل الوقاية من فيروس كورونا وتقبل التطعيم"، عن حاجتها لمحركين مجتمعيين من الذكور والإناث ومن ذوي الاحتياجات الخاصة للتشجيع والمساعدة في التسجيل على منصة covax لتلقي لقاح الكوفيد 19.وحددت الجمعية مكان وزمان تقديم الطلب كما يلي: مركز البلدية يوم الاربعاء 5/1/2022 من الساعة 11 حتى 1 ظهرا.الشروط:- ان يكون مقيما في البلدة.- الجنسية لبناني وسوري.- العمر من 20 الى 30 سنة.- المستوى التعليمي( مهني او جامعي).-يرجى اصطحاب بطاقة التعريف (هوية، اخراج قيد او باسبور) مع بطاقة الجامعة او المهنية.