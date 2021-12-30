لبنان

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يرّد على اجتزاء البعض مقاطع من رسالة عون... وتذكير للغيارى

Lebanon 24
30-12-2021 | 06:20
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ردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على "اجتزاء البعض مقاطع من رسالة الرئيس عون الى اللبنانيين وتفسيرها على نحو مغاير للواقع عن قصد متعمد او عن سوء فهم". وأكدت أنّ "الرئيس عون يذكّر الغيارى على وحدة لبنان والمدّعين رفض تقسيمه بأنه هو الذي اطلق شعاره الشهير "لبنان أكبر من ان يُبلع وأصغر من أن يُقسّم".
 
 
وقالت رئاسة الجمهورية إنّ "الخدمات العامة المحلية لا تعني خروجاً عن منظومة الدولة المركزية في المالية العامة والامن والسياسة الخارجية".
 
 
وأضافت: "رئاسة الجمهورية تؤكد أن اللامركزية المالية واللامركزية الادارية صنوان من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة عن مؤتمر الطائف وفي مقدمة الدستور عن الانماء المتوازن للمناطق".
 
 
في سياق آخر، استقبل عون وفدا من بلدية الشويفات شكر رئيس الجمهورية على الدور الذي لعبه لتأمين حقوق البلدية والاهالي في عائدات القيمة التأجيرية للسوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي. وقال عون: "لن أتردد في العمل من اجل ايصال كل ذي حق الى حقه في المناطق اللبنانية كافة".
 
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