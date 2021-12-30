لبنان

بسبب تفشي "كورونا"... إقفال مركز أمن عام ريفون لمدة 10 أيام

Lebanon 24
30-12-2021 | 06:56
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أعلنت المديرية العامة للامن العام في بيان، أنّه "بسبب تفشي وباء كورونا، يُقفل مركز أمن عام ريفون الإقليمي لمدة 10 أيام من تاريخه".
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الامن العام

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