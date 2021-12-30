عون اطلع من الشامي على التحضيرات لبرنامج التعافي الاقتصادي

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، واطلع منه على اجواء الاجتماعات التي تعقد تحضيرا لإنجاز برنامج التعافي الاقتصادي، حيث أكد الرئيس عون "ضرورة الاسراع في وضع الخطة تمهيدا لعرضها على خبراء صندوق النقد الدولي وتحديد كل المعطيات الدقيقة التي يحتاجها الصندوق خلال مرحلة التفاوض اللاحقة".الشاميبعد اللقاء، قال الشامي: "اطلعت الرئيس عون خلال اللقاء على آخر المستجدات في مجال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لا سيما وأنا مكلف بمتابعة هذا الملف. ووضعت رئيس الجمهورية في اجواء ما حصل خلال زيارة وفد الصندوق الى لبنان اوائل الشهر الحالي، حيث كانت هناك جولة من المناقشات والمحادثات المهمة في المواضيع المتعلقة بالسياسة المالية والقطاع المصرفي وسعر الصرف وغيرها".واوضح ان "هذه المفاوضات ستتعمق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من صندوق النقد لبيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل، ونحن نحضر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على امل ان نصل الى اتفاق مع الصندوق بأسرع وقت ممكن".سفير لبنان في طهرانواستقبل الرئيس عون سفير لبنان لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن عباس وعرض معه للعلاقات اللبنانية - الايرانية وسبل تطويرها. كما تناول البحث المعطيات المتصلة بالمفاوضات الجارية في شأن الملف النووي ومواقف الاطراف منها.سفير لبنان في الجزائركما استقبل الرئيس عون سفير لبنان لدى الجزائر محمد حسن الذي اطلعه على التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية في الجزائر في شهر آذار المقبل ومشاركة رئيس الجمهورية على رأس الوفد اللبناني.كما تناول البحث العلاقات اللبنانية - الجزائرية وسبل تطويرها في المجالات كافة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها.واطلع السفير حسن الرئيس عون على اوضاع الجالية اللبنانية في الجزائر، وشكره على مواساته بوفاة شقيقه الدكتور شعبان حسن.بلدية الشويفاتواستقبل الرئيس عون ايضا وفدا من بلدية الشويفات، ضم رئيسها الدكتور زياد حيدر ونائبه شديد حنا والاعضاء خالد ابو عرم، نسيب مشرفية، جورج شقير، وجيه السوقي وطارق ابو فخر في حضور المحامية رندا حنا.حيدروالقى رئيس البلدية كلمة شكر فيها باسم المجلس البلدي واهالي الشويفات، الرئيس عون على "الدور الذي لعبه لتأمين حقوق البلدية والاهالي في عائدات القيمة التأجيرية للسوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، والتي جمدت منذ 35 سنة، وتقدر قيمتها بـ 60 مليار ليرة لبنانية".وقال: "إن هذا الملف نام في الادراج أكثر من ثلاثة عقود على الرغم من مراجعات البلدية والاهالي، ولم يصل الحق المهدور الى اصحابه إلا في عهد الرئيس عون"، معربا عن "الامتنان الكبير للدعم الرئاسي في احقاق الحق ورفع الظلم والغبن عن أهالي الشويفات".رئيس الجمهوريةورد الرئيس عون شاكرا لمجلس بلدية الشويفات رئيسا وأعضاء واهالي البلدة عاطفتهم، معتبرا أن ما فعله "هو من صلب واجباته تجاه اي مواطن حرم من حقوقه او أهملت مطالبه، او حصل تواطؤ على حرمانه منها".وأكد الرئيس عون انه لن يتردد في العمل "من اجل ايصال كل ذي حق الى حقه في المناطق اللبنانية كافة"، منوها ب"ما تمثله بلدة الشويفات من نموذج للعيش المشترك والتوافق بين ابنائه".