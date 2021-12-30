لبنان

السعودي تسلم 50 مستوعبا للنفايات وأسلاك حديد لتنظيف المجاري

Lebanon 24
30-12-2021 | 07:52
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تسلم رئيس بلدية صيدا محمد السعودي ٥٠ مستوعبا للنفايات و ١٠ اسلاك حديد لتنظيف الصرف الصحي قدمتهما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  UNHCR ومؤسسة SHEILD وذلك في إطار دعم البلديات المضيفة للنازحين السوريين .

وجرت عملية التسليم في مجمع بلدية صيدا للآليات بحضور السعودي وإيلي شعيا عن  مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفرنسيس تيوه عن المفوضية مدير مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في صور، ومديرة المشروع الممثلة بمؤسسة شيلد حنان حمادي، ورئيس المصلحة الهندسية في البلدية زياد الحكواتي ومدير المجمع السيد مصطفى أرناؤوط  والمراقبين أحمد الغربي وعفيف سلامة.

السعودي شكر لممثلي المفوضية على المبادرة، التي تأتي دعما للبلديات التي تستضيف الإخوة السوريين.
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