لبنان

الهيئات الإقتصادية بحثت في قضايا الضمان: الإتفاق على معالجة اللغط الحاصل حول تعميم تسجيل الرواتب

Lebanon 24
30-12-2021 | 08:10
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عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير اجتماعا مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث تم مناقشة قضايا هامة عدة تتعلق بصندوق الضمان، ومنها التعميم الأخير رقم 3508،الذي أصدره كركي  والمتعلق بموضوع: أن لا يقل الراتب المسجل في الضمان والمصرح عن مليون ومئة ألف ليرة لبنانية والإجراءات التي تقوم بها إدارة الصندوق حيال ذلك.

وفي هذا الإطار، أكد كركي أنه "سيتم معالجة الموضوع فورا، عبر إصدار مذكرة تعالج اللغط الحاصل وضرورة إستقبال كل المعاملات وتسجيلها ومعالجتها وفقا للأصول ووفقا لما هو مقدم من قبل المؤسسات والشركات".

وقد تم الإتفاق على "إستكمال التواصل والإجتماعات بين الهيئات الإقتصادية والمدير العام للضمان، لمعالجة مختلف القضايا الهامة ذات الإهتمام المشترك، لما فيه مصلحة المؤسسات والشركات والضمان والمضمونين". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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