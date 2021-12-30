لبنان

بري إستقبل قائد الجيش مع وفد مهنئا بالاعياد وعرض مع نائب عراقي الاوضاع العامة

Lebanon 24
30-12-2021 | 08:16
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من قيادة الجيش برئاسة قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي قدم التهنئة بالاعياد المجيدة وحلول العام الجديد.
 
كما استقبل رئيس المجلس الدكتور وليد طراف في حضور عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب محمد نصرالله.

وقدم طراف للرئيس بري رسالته في الدكتوراه الحائز عليها من جامعة باريس بعنوان
 "التطبيقات العشوائية الحرارية على دينامية المنظومات البيئية".
 
 وبعد الظهر، استقبل بري النائب العراقي عبد الأمير المياحي في حضور المفتي الشيخ حسن شريفة، وعرض معه الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية العراقية.
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