بالارقام... قوى الامن تُعلن عن حصيلة التدابير المتخذة للحدّ من إنتشار "كورونا"

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنّه في إطار الاجراءات الوقائية للحدّ من انتشار فيروس "كورونا" التي تتخذها قوى الامن الداخلي منذ تاريخ 17-12-2021 لغاية اليوم، بلغ عدد المحاضر المنظمة 442، 351 محضرا بحق أشخاص غير ملقحين،91 محضرا بحق مؤسسات، و12 مؤسسة خُتمت بالشمع الاحمر.