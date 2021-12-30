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لبنان
العلامة فضل الله: لإعداد خطة متكاملة للخروج من الازمة المعيشية والاقتصادية
Lebanon 24
30-12-2021
|
08:35
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غرد العلامة السيد علي فضل الله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مع بداية السنة الجديدة ينتظر اللبنانيون من القيادات السياسية أن تبدأ بفتح صفحة جديدة مع المواطنين بحيث يولوا مشكلاتهم المعيشية والأوضاع الاقتصادية والمالية للبلد الاهتمام الذي يمكنهم من استعادة ثقتهم بالدولة، دولة القانون، دولة التخلص من الفساد والهدر، دولة المؤسسات، وأن تطوى الصفحة السابقة التي ملئت بالصفقات والمحاصصات والمزايدات، وعطلت للكثير من القضايا التي لا تحتمل التأخير أو الإرجاء.
إننا نتطلع إلى أن يكون العام الجديد القادم مختلفا عن العام الذي سبقه، بأن يكون محطة انطلاق حقيقيَّة لإعداد خطَّة متكاملة للخروج من أزماته المعيشية والاقتصادية الخانقة والبدء بمسيرة الإنقاذ والتعافي".
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