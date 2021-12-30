18
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عوده استقبل الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة الروم الأرثوذكس وعائلات موقوفي مرفأ بيروت
Lebanon 24
30-12-2021
|
08:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، في دار المطرانية، الهيئة الإدارية الجديدة للرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس، وكانت الزيارة لأخذ بركته وتقديم التهاني بالأعياد.
بعد الزيارة، قال الدكتور صلاح رستم: "في مناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة وأيضا في مناسبة انتخاب الهيئة الجديدة للرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس، أحببت كرئيس منتخب جديد، مع أعضاء الرابطة المنتخبين أن نتشرف بزيارة سيدنا المتروبوليت الياس وطلب بركته ومعايدته والوقوف على خاطره وأن نقول له ما هي أهدافنا التي نود القيام بها في السنين الثلاث المقبلة. لا شك أن العمل صعب في الأوقات الحاضرة، إنما بوجود الإرادة هناك عمل ونحن بالفعل نود القيام بالعمل المطلوب منا وأكثر. نود أيضا أن نبدأ بعلاقات مميزة مع الجمعيات الأخرى في لبنان، وفي الوقت نفسه، أن نمتد الى الخارج ونتواصل مع الجمعيات الأرثوذكسية التي تعمل في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها في أوروبا وأوستراليا لنهضة الشؤون في لبنان".
وأضاف: "لا شك أن الوضع في لبنان لن يبقى على ما هو وسيتحسن، لكن يجب أن نقوم بواجباتنا على أكمل وجه ولا عذر على التباطؤ والإنهزامية، علينا أن نعمل وأن نبقى في لبنان وأن نحبه، ولهذا نحن باقون فيه، والعمل الأرثوذكسي هو أحد أهدافنا".
عائلات موقوفي المرفأ
ثم استقبل عائلات موقوفي مرفأ بيروت.
وقال الدكتور غابي فارس بعد الزيارة: "أحببنا المجيء في هذا النهار الفضيل لزيارة سيدنا المطران عوده من أجل أخذ بركته ولأننا من الناس الذين يؤمنون بأن الصلاة هي أقوى سلاح للمظلومين. نحن كأهالي الموقوفين، المظلومين بملف مرفأ بيروت، أردنا التوجه الى سيدنا المطران عوده لأخذ بركته وليذكرنا بصلاته، ليساعدنا على تحمل الظلم، 500 يوم من الظلم، ونحن في المجهول، لا نعرف ما هي نتيجة التحقيقات، وإلى متى ستستمر؟ لا نعرف ما هو مصير عائلاتنا؟ لا أحد يعطينا الجواب، كل البلد يعيش في حال فراغ وضياع. طلبنا من سيدنا كيف في إمكانه مساعدتنا، ما هي توجيهاته، إلى من نتوجه، صلينا معه وأعتقد أن الصلاة هي أفضل وسيلة تخفف جراح المظلومين ويبلسمها. نحن نعتبر أننا سنبقى النقطة التي تنزل على الصخر حتى تحفره بالصلاة، وبالصبر، نحن لا نؤمن إلا بالقدرة الإلهية من أجل فك الظلم عن الموقوفين. أي تحرك سنقوم به ليس بوجه أحد، لا بوجه السياسيين ولا بوجه أهل الضحايا، لأن الموقوفين هم ضحايا، ربما بظلم أخف إنما هم ضحايا".
وأضاف: "حتى الآن ما زلنا نؤمن بمسار التحقيق، مع كل التخبط الذي نشهده. ونتوجه إلى القاضي بيطار لنقول له بكل محبة واحترام ومعزة، يا حضرة القاضي: هل الاستمرار في توقيف الموقوفين يساعد التحقيق؟ نحن مستعدون أن نتكفل بالطريقة التي تراها مناسبة من أجل إخلاء سبيل الموقوفين، منع السفر عنهم، أو وضع أساور في أيديهم، أو وضع شيفرة على الهاتف الخليوي. في النهاية هم موظفون وبيتهم هنا، رزقهم وعائلاتهم هنا وهم حريصون على البقاء في البلد. لا نريد أن نأخذ مكانك ونكون محققين عدليين، لسنا نتعاطى بمن أتى بالنيترات، من أخرجها، نطلب فقط أن تساوينا بالبقية، بالقضاة الذين اتخذوا القرار بإدخال النيترات إلى مرفأ بيروت، بالقاضي الذي حجز النيترات، بالقاضي الذي تجاهل كل تحذيرات الموظفين. نطلب منك أن تساوينا بالظلم مع الجميع. غيرنا لم يتوقف، نحن رضينا ب 500 يوم توقيف، فليعد أهلنا إلى بيتهم وتابع ملفك، التحقيق طويل. في تولوز استغرق 8 سنوات حتى ظهرت الحقيقة. نحن أمام المسؤولية، لكننا نرجو منك بكل احترام أنه آن الأوان أن تفك سبيلهم. حرام، هم يتعذبون، أنا كطبيب صرت أعرف قسما كبيرا من ملفاتهم، الغالبية دخلت في صحة جيدة، أصبح كل واحد منها يملك كيسا من الأدوية. أنت أب ولك أولاد، كما تقول لنا إنك تفكر قبل النوم بأولاد الموقوفين، نطلب منك أن تنظر إليهم".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
جنبلاط " حسم " لائحته الانتخابية وهذه هي الاسماء
Lebanon 24
جنبلاط " حسم " لائحته الانتخابية وهذه هي الاسماء
22:20 | 2021-12-29
29/12/2021 10:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة جديدة في شوارع العاصمة بيروت.. هذا ما سجلته عدسات الكاميرا!
Lebanon 24
ظاهرة جديدة في شوارع العاصمة بيروت.. هذا ما سجلته عدسات الكاميرا!
01:25 | 2021-12-30
30/12/2021 01:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة تهز بلدة جنوبية.. بدقيقة أم وابنها يفارقان الحياة!
Lebanon 24
مأساة تهز بلدة جنوبية.. بدقيقة أم وابنها يفارقان الحياة!
02:20 | 2021-12-30
30/12/2021 02:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير مصاب بالكورونا
Lebanon 24
وزير مصاب بالكورونا
01:54 | 2021-12-30
30/12/2021 01:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط "تهريبة" الاورانج المخدّر "يجنّب لبنان تأجيج التوتر مع الخليج"
Lebanon 24
ضبط "تهريبة" الاورانج المخدّر "يجنّب لبنان تأجيج التوتر مع الخليج"
01:00 | 2021-12-30
30/12/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:10 | 2021-12-30
دار الفتوى في طرابلس والشمال: إطلاق الرصاص في الهواء محرم شرعا
10:06 | 2021-12-30
تحذير من قوى الامن الداخلي للمؤسسات السياحية المخالفة... ماذا في التفاصيل؟
09:19 | 2021-12-30
بعد ضبط الكبتاغون في مرفأ بيروت... اتصال كويتي بوزير الداخلية وشكر وتقدير
11:21 | 2021-12-30
شيخ العقل بحث مع وزير الزراعة سبل الاستفادة من أراضي الوقف
10:59 | 2021-12-30
سيدة تسقط داخل حفرة في محلة جسر أبو علي (صورة)
10:57 | 2021-12-30
العثور على طفلين على قارعة الطريق ومن دون مأوى (صور)
فيديو
رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)
Lebanon 24
رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)
11:00 | 2021-12-30
30/12/2021 18:26:40
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة صينيّة تُطلق سيارة جديدة منافسة لـ"تويوتا"... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
شركة صينيّة تُطلق سيارة جديدة منافسة لـ"تويوتا"... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2021-12-29
30/12/2021 18:26:40
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يدخل في نوبة ضحك بسبب فتاة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
السيسي يدخل في نوبة ضحك بسبب فتاة.. شاهدوا الفيديو
04:49 | 2021-12-29
30/12/2021 18:26:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact