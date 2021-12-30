لبنان

دار الفتوى في طرابلس والشمال: إطلاق الرصاص في الهواء محرم شرعا

Lebanon 24
30-12-2021 | 09:10
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صدر عن دار الفتوى في طرابلس والشمال، فتوى حرمت اطلاقالرصاص في الهواء، مع حلول رأس السنة الميلادية وما يترافق معها من إطلاق للنار في الهواء. وجاء في بيان الدار:
"لقد انتشرت ظاهرة إطلاق الرصاص في الهواء في المناسبات المختلفة للتعبير عن الفرح أو الحزن أو الغضب ، حيث يقوم بعض الناس باستعمال السلاح وإطلاق النار في الهواء غير مقدرين الخطر والضرر المترتب على هذا العمل.
 
إن دار الفتوى في طرابلس والشمال تؤكد وتعلن أن إطلاق الرصاص في الهواء محرم شرعا ولا يجوز وهو مخالف لأحكام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفاعله آثم ومرتكب للمعصية ، وكل ما ينتج عن هذا العمل من قتل إنسان أو جرحه أو إضرار بالممتلكات أو ترويع للناس يتحمل إثمه ومسؤوليته عند الله كل من أطلق الرصاص في حينه ووقته.
 
لذلك، تشدد دار الفتوى على عدم جواز استخدام السلاح وإطلاق النار في الهواء لأدلة كثيرة من القرآن والسنة تحرم هذا العمل وتنهى عنه.
 
وفق الله الجميع إلى الصواب وتجنب الوقوع في الإثم والعدوان .
المصدر: الوكالة الوطنية
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