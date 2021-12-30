لبنان

بعد ضبط الكبتاغون في مرفأ بيروت... اتصال كويتي بوزير الداخلية وشكر وتقدير

Lebanon 24
30-12-2021 | 09:19
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تلقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت معالي الشيخ أحمد المنصور الصباح، وجرى التداول بالملفات الأمنية المشتركة خصوصا ما يتعلق بالإنجاز الأمني الذي تحقق عبر ضبط شحنة الليمون التي كانت تحوي على كميات من حبوب الكبتاغون والتي كانت متوجهة إلى دولة الكويت، وذلك بالتعاون بين قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية والأجهزة الأمنية اللبنانية.
وأكد الوزير مولوي خلال الاتصال حرصه على ضمان أمن واستقرار دولة الكويت الشقيقة، مشيراً الى تحمّل المسؤولية تجاه الاخوة في الدول العربية كافة، وقال: لا صعاب أمام الإرادة الطيبة لحماية مجتمعاتنا العربية التي ننتمي إليها بحكم الدم واواصر الاخوة والمصير المشترك.
وكانت مناسبة جدد خلالها الوزير مولوي التهاني القلبية لمعالي الشيخ أحمد المنصور الصباح لتوليه منصبه الجديد في وزارة الداخلية.
من جهته، شكر الشيخ الصباح الوزير مولوي على المجهود الأمني الذي تمكنت بفعله الأجهزة الأمنية اللبنانية من إحباط عملية تصدير الكبتاغون الى الكويت، ناقلاً تقدير بلاده لما قامت وتقوم به وزارة الداخلية اللبنانية في هذا السياق.
واتفق الطرفان على استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات في ما يهم أمن البلدين.
 
 
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