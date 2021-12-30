لبنان

ياسين جال في قضاء حاصبيا وتفقد مشاريع بيئية: سنتابع معالجة ملف النفايات

Lebanon 24
30-12-2021 | 09:37
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جال وزير البيئة ناصر ياسين برفقة مدير مؤسسة "شيلد" الإنسانية الدكتور سامر حيدر، في قضاء حاصبيا، وكان في استقباله في مركز اتحاد بلديات الحاصباني في حاصبيا قائمقام حاصبيا رواد سلوم ورئيس الاتحاد سامي الصفدي وكافة رؤساء البلديات ورئيس "منتدى التنمية اللبناني" وهبة ابو فاعور وفاعليات.
 
واستمع ياسين من الصفدي، الى المشاكل البيئية التي تعاني منها المنطقة وبلدياتها وسبل معالجتها للحد من خطرها على البيئة وعلى الطبيعة في المنطقة.
 
بعد ذلك، تفقد وزير البيئة مشروع حمى حاصبيا الذي نفذه برنامج الأمم المتحدة للتنمية undp ومؤسسة "شيلد".
 
وبعد كلمة ترحيبية من سلوم، أوضح ياسين أن جولته اليوم في المنطقة، "تندرج ضمن الزيارات التي يقوم بها لكافةالمناطق اللبنانية"، وقال: "حاصبيا منطقة من قلب لبنان لجهة طبيعتها وجمالها، وعلينا جميعا أن نتعاون للحفاظ على القيمة البيئية فيها ورفع أي ضرر عنها ولا سيما الثروة الحرجية".
 
وأكد أن "الوزارة لن تألو جهدا في متابعة ومعالجة ملف النفايات".
 
كما تفقد وزير البيئة المطاحن القديمة في بلدة شبعا ومعملا لفرز النفايات في الهبارية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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